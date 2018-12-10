Bodrum’da sağanak etkili oluyor

Bodrum-Turgutreis kara yolu hastane kavşağı istikametinde sağanakla birlikte yolda su birikintisi oluştu.

Belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Şehir merkezinde de olumsuzluk yaşanma ihtimali bulunan cadde ve sokaklarda polis ve zabıta ekiplerince tedbir alındı.

DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ

Park halindeki araçların sürücülerini arayan polis, sahiplerine ulaşılamayan araçları çekici yardımıyla bölgeden kaldırdı. Çamurlu suların denize döküldüğü alanlarda ise denizin rengi değişti.

Meteorolojik uyarıları dikkate alan bazı iş yeri sahipleri ise dükkanlarının girişine kum torbaları yerleştirerek su baskınına karşı önlem aldı.

Sağanak, ilçede aralıklarla etkisini sürdürüyor.

MUĞLA (AA)