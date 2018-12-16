Bodrum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu

16 Aralık 2018, Pazar 18:32 Son Güncelleme:
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Bodrum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede yaklaşık bir saattir etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Bodrum-Turgutreis karayolu ile Bitez, Ortakent, Yahşi mahallelerinde yollar sular altında kaldı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Su birikintileri nedeniyle yollarda mahsur kalan araçlar, polis, zabıta ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılmaya çalışılıyor.

Bazı esnafın kaldırımdaki malzemeleri ve tabelaları da sele kapılarak sürüklendi.

İlçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için de tedbir alan polis ve jandarma ekipleri, adeta dereye dönüşen yolları trafiğe kapattı.

İlçede yağış devam ediyor.

AA-İHA


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