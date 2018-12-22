Bodrum'da tadilat yapılan binada göçük! İşçiler molozların altında kaldı
Bodrum'da tadilat yapılan iki katlı binada göçük meydana geldi. Molozların altından çıkarılan 5 işçiden 1’inin durumunu ağır olduğu öğrenildi
Bodrum'da iki katlı binanın tadilatı sırasında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.
Olay yerine polis, itfaiye, 112 Acil Servis, Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği ile AKUT ekipleri sevk edildi.
MOLOZLARIN ALTINDA KALDILAR
Ekipler, molozların altında kalan 5 işçiyi güçlükle çıkarttı. Ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Binada çalışan işçilerden Mehmet Yeşilöz, aniden çökme meydana geldiğini ve bazı arkadaşlarının binadan çıkmaya fırsat bulamadığını kaydetti. AA