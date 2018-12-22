Bodrum'da iki katlı binanın tadilatı sırasında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Olay yerine polis, itfaiye, 112 Acil Servis, Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği ile AKUT ekipleri sevk edildi.

MOLOZLARIN ALTINDA KALDILAR

Ekipler, molozların altında kalan 5 işçiyi güçlükle çıkarttı. Ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Binada çalışan işçilerden Mehmet Yeşilöz, aniden çökme meydana geldiğini ve bazı arkadaşlarının binadan çıkmaya fırsat bulamadığını kaydetti. AA