Bodrum Belediyesi ile MUSKİ Genel Müdürlüğü'nce Bodrum'un Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda şiddetli yağmurlarda yaşanan sel felaketinin önüne geçilmek için menfez çalışması başlatıldı. Yaklaşık 3 hafta önce ilk kazma vurulan ve 2 ay sürmesi beklenen çalışmalarda çok sayıda ev ile iş yerlerinde su, elektrik ve internet kesintileri yaşanmaya başladı. Bitez'de yaşamını sürdüren Neco, mahalle sakinleri ve iş yeri sahipleri birlikte yaşadıkları sıkıntılara çözüm bulunması için basın açıklaması yaptı. Neco, İstanbul'da 1995 yılında belediye meclis üyeliği yaptığını hatırlatarak, şunları söyledi:

'İnsanların ihtiyaçlarına cevap vermelilerdir'

"Burada yapılan işlerin nereye vardığı ya da varacağını bilemediğimiz bir ortam yaşıyoruz. Aileler çocukları ile sokağın kenarında oturup su ve elektriğin gelmesini bekliyor. Bu trajik bir durumdur. Belediyelerin ilk yapması gereken insanları mutlu etmektir. Aksi durumda sıkıntılar ve ihtiyaçlar giderilmezse insanlar tepki gösterir. Burada bir inşaat başlattılar. 30-35 yıl sonra çalışma başlatanları tebrik ederim.

Ancak bunu çok iyi planlamayla yapmaları gerekirdi. Su, elektrik ve internet hizmetini vermezseniz yapılan hizmetler unutulur. 4 gündür su yok. Bodrum Belediyesi'nden cep telefonlarına gelen son mesajda 20 Aralık tarihi gecesinden sonra su verileceği yazıyor. Son 1 aydır, 2 günde bir elektrik kesiliyor. Yazın 1,5 milyon olan nüfusta trafolar patlamıyor da şimdi mi patlıyor? Resmi kişiler her şeyden önce dürüst olmalı, doğru söylemeliler. İnsanların ihtiyaçlarına cevap vermelilerdir. Belediyecilik bunu gerektirir."

'Gereken birimlere dilekçelerimizi verdik'

Bitez Mahallesi Muhtarı Seda Özgüçlü ise "Yağmurlu havalarda esnafımız ve halkımız su baskınlarına maruz kalıyordu. Burayı ana yol olarak kullandığımız için geçişlerde problem yaşıyorduk. Bunun çözülebilmesi için halkımızın talebiyle menfez çalışması başlatıldı. Çalışmalar sırasında ana boru hatlarının çok eski olması nedeniyle patlamalar oluyor. Bundan dolayı su kesintileri yaşanıyor. Yetkililerin en kısa sürede sıkıntıları gidereceklerine inanıyorum. Gereken birimlere dilekçelerimizi verdik. Olumlu dönüş yaptılar" diye konuştu.

'Çok yavaş ilerliyorlar'

Mahalle sakinlerinden Meryem Kanber, "Menfez çalışması nedeniyle çocuğumu okula götürürken 5 dakikalık yolu yarım saatte gidebiliyorum. Herkes o yolu kullandığı için kaos yaşanıyor. Elektriğimiz sürekli kesiliyor ve 4 günden bu yana susuzuz. Burasının 4-5 ayda zor bitirileceğini düşünüyorum. Tek kepçe çalışıyor. Saat 17.00'ye geldiği zaman mesai bitiyor. Çok yavaş ilerliyorlar" dedi.

Aynı mahallede lokanta işletmecisi Mustafa Ceylan ve gemi kaptanı İrfan Çelik de menfez çalışmaları nedeniyle mağdur olduklarını söyledi.

DHA