Muğla'nın Bodrum ilçesinde yol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan, ardından turistik tesislere sıçrayan yangın söndürüldü, duman ve alevlerden etkilenen 15 tesis çalışanı ise hastaneye kaldırıldı. Ortakent Mahallesi Müskebi Caddesi'nde palmiye ağaçları ve sazlığın bulunduğu yol kenarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, çevredeki işletmelere ait depo ile personelin kaldığı baraka ve yönetim ofisine sıçradı. İşletmelerde çalışanların yangın söndürme tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptığı yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekiplerce söndürüldü.

15 işletme çalışanı hastaneye kaldırıldı

Dumandan etkilenen ve alevler nedeniyle çeşitli yerlerinden yaralanan 15 işletme çalışanı ise hastaneye kaldırıldı. Yangında bir depo ve baraka ile otel müşterilerine ait park halindeki bazı araçlar da zarar gördü.

Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, enerji nakil hattındaki tellerden çıkan kıvılcımların otları tutuşturduğunun iddia edildiğini söyledi.

Rüzgarın etkisiyle yangının kısa sürede büyüdüğünü dile getiren Kocadon, "Yangın otel tarafına geçti. Ağaçlar biraz yandı ama büyük sevincimiz can kabı olmaması." dedi.

Yangına ilk müdahale edenlerden restoran çalışanı Hikmet Topçu ise ağaçların tutuşmasının ardından depo ve koğuşun yandığını anlattı.

AA







