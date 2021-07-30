Bodrum'da yangınında son durum! Milas görüntülendi! Küle döndü
Bodrum'daki yangının ardından son durum havadan görüntülendi. Milas ilçesi Meşelik Mahallesi'nde çıkan orman yangını Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ne sıçramıştı. Kontrol altına alınan Bodrum'daki yangında 80 hektarlık alan zarar gördü. İşte yangının ardından Muğla Milas ilçesinin havadan görüntülen son hali...
30 Temmuz 2021, Cuma 12:14 Son Güncelleme:
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Son dakika: Bodrum yangınında son durum...Milas ilçesi Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, Bodrum’un Güvercinlik Mahallesi’ne sıçradı. Burada, alevler nedeniyle deniz kıyısındaki 2 otelin karayolu bağlantısı kesildi.
BODRUM MİLAS'TA OTELDEKİLER TAHLİYE EDİLDİ
Otellerde mahsur kalan yaklaşık 2 bin 200 müşteriyle 2 bin personel, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile tur ve balıkçı teknelerinin çalışmasıyla tahliye edildi. Tahliye işlemleri sırasında, karada sağlık ekipleri de hazır bekletildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Arama Kurtarma ekiplerinin koordinesindeki tahliye işlemi yaklaşık 3,5 saat sürdü.
BAŞKA OTELLERE YERLEŞTİRDİLER
Vatandaşlar, ilçede seferberlik ilan eden ve kurtarma çalışmalarına katılmak için turlarını yarıda kesen tekne sahiplerine teşekkür etti. Tahliye edilenler, başka otellere yerleştirildi.
BODRUM'DAKİ YANGIN DÜN GECE KONTROL ALTINA ALINDI
Bodrum ilçesi sınırlarına yakın noktada bulunan Kuyucak ve Güvercinlik mahallelerindeki orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından dün gece saatlerinde kontrol altına alındı.
Yanan alanda Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi soğutma çalışması yapıyor.
YANGINDA 80 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ
Yangında, 80 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bildirilmişti.
Havadan çekilen görüntülerde yangının zarar verdiği alanda ekiplerin karadan soğutma çalışmasını sürdürmesi yer alıyor.