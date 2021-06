Ruby Mare

Ortaköy Ruby’nin sahibi Ali-Erkan Ünal kardeşler, Kızılburun’da Ruby Mare adını verdikleri muhteşem manzaralı yeni mekanlarını açtı. 18.00’de gün batımı partileriyle açılan işletmede haftanın yedi günü canlı müzik var. Ali Sayar, mekanın işletmesini ve DJ’liğini yapıyor. Ayda bir gün Cenk Eren’in sahneye çıkacağı Ruby Mare, davet ve özel kutlamalar biçilmiş kaftan.

Hola Beach – Köşebaşı

Kebap kültürünü 26 yıl önce İstanbul’da Köşebaşı markasıyla farklı bir boyuta taşıyan Ali Akkaş, markasını üç kıtada yedi ülkeye taşıyıp onlarca dükkan açtı. Akkaş, son mekanını Türkbükü’nde, Hola Beach Köşebaşı adıyla bu hafta açtı. Gündüz beach club olarak hizmet veren işletme, akşam 19.00’dan sonra Adana ve Tarsus mutfağının en leziz tatlarını sunuyor.

Nixie Beach&Hotel

Ersin Süzer, Yalıkavak Tilkicik Koyu’da yeni açılan Nixie Beach&Hotel’in ve Helia Restoran&Dancing’in işletmesini üstlendi. Muhteşem denizi, sonsuzluk havuzu ve deniz manzaralı odalarıyla müthiş bir atmosferi var. İşletmenin müziklerini ünlü DJ Suat Ateşdağlı yapıyor.

Danış Restaurant Beach

Gündoğan Küçükbük’te yeni açılan Danış, gündüz plajında Akdeniz ve İtalyan lezzetleri, akşamları da modern ocakbaşı konseptiyle damaklara ziyafet çekiyor. Kaburgaya sarılı zırh kebabının ve şişte künefesinin lezzetine bugüne dek hiçbir yerde rastlamadım. Müzikleri DJ Fırat Radi yapıyor.

Dozo Beach Restaurant

Şov dünyasının ünlü işletmecisi Besim Kazado, Dozo adını verdiği plaj ve restoranını Gündoğan’da açtı. İtalyan Şef Luca, yemekleri günlük hazırlıyor. Yengeçli lingunisi ve midyeli pizzası enfes.

Moon Beach Hotel

Bodrum’a gelip de Gökçebel’deki Moon Beach’e uğramamak olmazdı. Yeşilin ve mavinin birleştiği noktadaki plajı, havuzu hem huzurlu hem eğlenceli. Mekanın plajına rezervasyon yaptırmadan asla gitmeyin, aksi halde kapıda kalabilirsiniz.

Galia Sea Food ve Natsu Teppanyaki

Hakan Tunçelli ile şef Kahraman Altınkaya’nın sahibi olduğu mekanın menüsü Ege’ye özel mezeler, taze ot çeşitleri, kabuklu deniz ürünleri ve balık çeşitleriyle dolu. Mekanın terasında, Uzak Doğulu şeflerin ateş şovları yaptığı Natsu Teppanyaki açılmış. İşletmenin müzik direktörlüğünü DJ Umut Hizmetçi yapıyor.

BJVRC Beach

Türkiye’nin ilk Radisson Collection oteli Akyarlar Aspas Koyu’da açıldı. Eklektik bir yemek deneyimi yaşamak istiyorsanız, burada Ege ve Peru mutfağının eşsiz lezzetleriyle gastronomi yolculuğunaçıkacaksınız. Otelin işletmesini Miami’nin ünlü oteli Delano’nun eski müdürü Deniz Akyüz yapıyor.

Frankie Beach Club

Sosyal mesafeye sahip uzun masalarda dostlarla keyifli sohbetler edip nefis yemekler tatmak istiyorsanız burası tam size göre. Frankie’de yaz boyu hafta sonları ünlü sanatçılar, canlı performans sergileyecek.

Malva Restaurant

Adını Bodrum’un yerel otu ebegümecinden alan Torba’daki Malva’nın yemekleri Şef Serkan Aksoy’a emanet. Hayal gibi manzaraya sahip terasında zaman su gibi akıp gidiyor.

MGallery The Bodrum

Premium otel markası MGallery The Bodrum, 1 Temmuz’da Yalıkavak’ta açılacak. Harika plajındaki sonsuzluk havuzu, gece kulübü, restoran ve barları bu yaza damga vuracak.

Villa Azur D Plaj

Miami, Las Vegas, Mexico City ve St. Tropez French Riviere’da restoran ve beach’leri bulunan ünlü işletmeci Michael Martin, Villa Azur D Plaj adını verdiği mekanını Yalıkavak’ta açtı. Restoranın menüsü Güney Fransa ve Akdeniz esintileriyle bezeli. Yemekler leziz, ambiyans süper, eğlence zirvede.

Ma Na Restaurant

Modern ve klasik meyhane konseptini İstanbullulara sevdiren Karaköy’deki Ma Na Restaurant da modaya uyup yazlığını Gölköy’deki Faros Hotel’in iskelesinde açtı. Yolunuz Ma Na’ya düşerse ahtapot tandırını, deniz mahsulü orzosunu ve tahinli suflesini tatmanızı öneririm.

Moya Brasserie

Özenli ve damıtılmış tatlara sahip mezeler, deniz mahsulleri, et, pizza ve makarna çeşitleri bulabileceğiniz mekan geniş bir şarap kavına sahip. Single malt viskilerin her birini bulabileceğiniz, kokteyl çeşitleri ve şampanyalarıyla tam bir kutlama yeri. Mekanın kendine has lezzetleri; deniz mahsulü börek, balık köftesi, yaprak ciğer, Rum böreği, Girit ezmesi…