Bodrum’daki gizli cennet Amanruya yeni sezonu 1 Haziran’da açıyor

Ege'nin geleneksel Akdeniz ve Osmanlı mimarisini Bodrum'un doğal güzellikleri ile harmanlayan Amanruya, zeytin ağaçları ve çamlardan oluşan doğası, taş villaları, büyüleyici avlu ve terasları ile yeni sezonu karşılıyor.

Bulunduğu her destinasyonun doğasını adeta bir fotoğraf çerçevesiymiş gibi özenle ortaya çıkarmasıyla bilinen Aman konseptinin Türkiye’deki üyesi Amanruya, yüksek standartlarda bir tatil anlayışını yansıtıyor. Hiçbir ağaca dokunulmadan tasarlanan Amanruya, doğanın cömertliğinden ilham alan yüksek tavanlı 36 taş villası, ferah yaşam alanları, hamam tarzı banyoları, serin aylar için düşünülmüş şöminelerinin yanı sıra kekik kokulu terasları, kabanaları, havuzu ve göz kamaştırıcı koy manzarası ile dikkat çekiyor. Şarap ve puro salonu, 3 katlı kütüphanesi ve sanat galerisinin yanı sıra, Antalya’dan getirilen yeşil ve turkuaz mermerlerden üretilen 50 metrelik sonsuzluk havuzu ile çok yönlü bir tatilin kapılarını aralıyor.

Kişisel alan ve mahremiyete verdiği önemle tanınan Amanruya, misafirlerine yakın bir arkadaşlarının evinde ağırlanıyormuşcasına huzur duygusu yaşatırken; benzersiz doğa ve tarihi manzara ile mükemmel bir bütünleşme hissi yaratıyor.

Amanruya’nın sakin ve huzurlu atmosferi, özel masaj odaları ve masaj terapileri ile bütünleşerek misafirlerinin tüm yorgunluklardan arınıp yeniden dengelenmelerini sağlıyor. Açık hava yoga alanları, fitness salonunun yanı sıra tenis kortu misafirlere sunulan aktiviteler arasında yer alıyor.

Büyüleyici lezzetleri eşsiz bir manzara eşliğinde sunan Amanruya’nın mutfağını Şef Cihan Beyit yönetiyor. Bugüne kadar dünyaca ünlü pek çok otel ile çalışan Cihan Beyit; Fransız, İtalyan, İspanyol, Türk, Akdeniz ve Japon gibi farklı mutfaklardan aldığı ilhamı yerel malzemeler ile birleştiriyor.

Amanruya eşsiz atmosferi ve kusursuz servis anlayışıyla, bu sezon da en özel yaz düğünlerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Göltürkbükü’nde, Yalıkavak Marina’ya sadece 25 dakika uzaklıktaki Amanruya Bodrum 31 Ekim 2020’ye kadar misafirlerini bekliyor.







