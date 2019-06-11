Bayram tatilinde yaşanan sağlık problemlerinin ardından açıkta midye satışları geçici bir süre için durdurulan esnaflar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı ziyaret ederek son durum hakkında bilgi aldılar. Midyeciler satışlara yeniden başlamak istediklerini belirterek yaşanan problemin kaynağını bulmak ve midye satışında Türkiye’ye rol model olabilmek için neler yapılması gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulundular.

Yaklaşık 30 senedir Bodrum’da midye sattıklarını ve bugüne kadar böyle bir sorun yaşamadıklarını söyleyen midyeciler, Bodrum Belediyesi ile ortak bir çözüm yolu bulmak istediklerini Başkan Aras’a iletti.

'CİDDİ SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLUR'

Başkan Aras da Bodrum’da iş yapan hiçbir esnafın mağdur olmasını istemediklerini ancak halk sağlığının her şeyden önce geldiğini belirterek "Bu zinciri kontrol edeceğiz. İlk önce bu işin üretimini kontrol edeceğiz. Öncelikle il ve ilçe tarım müdürlükleri vasıtası ile midyenin nereden alındığını, nereden geldiğini, menşesini tespit etmemiz gerekiyor. Bunu bir sisteme oturttuğumuz takdirde bir daha böyle bir sıkıntı yaşanmayacağını düşünüyoruz. Biz bu riske giremeyiz. Halk sağlığı belediyenin birebir sorumluluğudur. Bu nedenle satışları durdurduk çünkü hangi midyenin sağlığa zararlı olduğunu bilemeyiz. Bu önlemi derhal almak zorundaydık. Bunu çoluk çocuk yiyor. Midye, çok çabuk bakteri üreten bir gıda. Eğer uygun şartlarda üretilip satılmazsa ciddi sağlık problemlerine neden olur" diye konuştu.

'ÜRETİM YERİ RESTORAN MUTFAĞI GİBİ OLMALI'

Başkan Aras, Bodrum’da satılan midyelerin üretim yerlerini de denetleyeceklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti: "İmalathanelerimiz restoran mutfağı gibi olmalı. Bir gıda ürünü üretiliyor çünkü. Biz restoran mutfaklarını nasıl denetliyor ve bazı standartlar ortaya koyuyorsak sizin mutfağınızı da aynı şekilde denetleyeceğiz. Ondan sonra size de ruhsat vereceğiz. Bu iş ancak böyle yürür. Şu anda bu işin altyapısını oturtmaya çalışıyoruz. Siz standartlara uygun üretim yapıyorsanız, daha sonra sokakta sattığınız koşulları denetleyeceğiz. Midye, güneşin altında tepsiyle satılamaz. Bunu kesinlikle yapmayın. Sabit noktalara izin verdik. Ancak tepsiyle satışı durdurduk. Sabit noktalara da soğutuculu bir sistem düşünelim. Bu iş modern, çağdaş yerlerde nasıl yapılıyorsa öyle yapalım."

'YAĞMURLA BİRLİKTE GELDİ, MİDYELERE ZARAR VERDİ'

Midye üreticisi Akın Durmaz yaşanan olayın plankton patlaması nedeniyle meydana geldiğini belirterek, "Bu sene yoğun yağmurlarla birlikte denizde plankton patlaması yaşandı. Gözle görülmeyen ancak yoğun olduğunda denizin rengini değiştirerek kendini belli eden bir canlı. Ancak bu 8-10 senedir midyeye hiç zarar vermemişti. İl Tarım Müdürlüğü yetkililerini de şaşırtan bir durum. Şimdi tahliller yapıldı, bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyoruz" yorumunu yaptı.

Yaklaşık 1 saat süren toplantı sonrasında Başkan Aras midyecilerden bir an önce eksiklerini tamamlamalarını isteyerek alınan numunelerin laboratuvar sonuçları doğrultusunda satışlara yeniden başlayabileceklerini söyledi.

İHA