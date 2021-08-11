Türkiye Bodrum'daki orman yangınında son dakika gelişmesi

Bodrum'daki orman yangınında son dakika gelişmesi

Türkiye

Bodrum'daki orman yangınında son dakika gelişmesi

Son dakika haberine göre, Bodrum'daki yangın kontrol altına alındı.

11 Ağustos 2021, Çarşamba 00:35 Son Güncelleme:
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Twitter'dan açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bodrum yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

''Azerbaycan'dan gelen kardeşlerimiz tek millet olduğumuzu ispat ettiler"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın söndürme çalışmalarına destek olan Azerbaycanlı ekibe yönelik, "Azerbaycan'dan gelen kardeşlerimiz tek millet olduğumuzu ispat ettiler. Burada hep beraber sahada tek yürek bir şekilde çalıştık, çabaladık." dedi. Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı Etibar Mirzeyev'in de katılımıyla Marmaris Öğretmenevi'nde düzenlenen koordinasyon toplantısı sonrasında açıklama yaptı.

Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadele için dünyanın her tarafından yardım geldiğini ifade eden Pakdemirli, en önemli dostluğu, desteği kardeş ülke Azerbaycan'dan aldıklarını vurguladı.

Pakdemirli, kardeş ülkenin 900'ün üzerinde personel ve 90'ın üzerinde araç ile Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına destek vermeye geldiğini kaydetti.

Azerbaycanlı ekiplerin sahada uyumlu çalıştığına dikkati çeken Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Azerbaycanlı kardeşlerimiz birçok zor görevde ormancılarımızla omuz omuza, yan yana görev yaptılar. Bundan da çok büyük mutluluk duydular. Ben bu arkadaşların azmini, şevkini gözlerinin içinde gördüm. Hangi görev için görevlendirmeye kalksak 'biz buraya oturmaya gelmedik, yardım etmeye geldik' diyen Azerbaycanlı kardeşlerime teşekkür ediyorum. Ekipleri burada gördüğümüz için memnun olduk. İki devlet liderinin de söylediği gibi 'tek millet, iki devlet' diyorum. Azerbaycan'dan gelen kardeşlerimiz tek millet olduğumuzu ispat ettiler. Burada hep beraber sahada tek yürek bir şekilde çalıştık, çabaladık."

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı Etibar Mirazeyev'e de başarılı koordinasyonundan dolayı teşekkür eden Pakdemirli, "Bundan sonraki insani yardımlar konusunda yeni bir tecrübe edinmiş olduk. Karşılıklı olarak Azerbaycan ile hem insan kaynağı hem de makine, tesisat alışverişimizin böyle zor durumlarda olabileceğini tahmin ediyoruz. Türk milleti için desteğiniz önemlidir. Mİlletimiz zor zamanda kendine destek verenleri asla unutmaz." diye konuştu.

AA

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