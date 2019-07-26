Bodrum’daki silahlı kavgada 1 kişi tutuklandı

İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri, H.Ö’nün ardından Kırgızistan uyruklu Nadıne D. ve Ilgız S’yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerden sonra adliyeye sevk edilen H.Ö. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 KİŞİYİ SİLAHLA YARALAMIŞTI

Gümbet Mahallesi’ndeki bir otelde, H.Ö. ile otelin genel müdürü Melih Alemdar, yardımcısı Fikret Dinler ve güvenlik müdürü Onur Pelit arasında dün çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, otel bünyesindeki SPA’da işletmeci olarak çalışan H.Ö, yanındaki silahla ateş ettiği Alemdar, Dinler ve Pelit’i yaralamıştı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIMIŞTI

Otel bahçesinde bir çalışanın müdahale etmeye çalıştığı H.Ö’nün güvenlik ofisine ateş etmesi, güvenlik kamerasına da yansımıştı.











