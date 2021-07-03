Kanal D’deki ‘Camdaki Kız’ın ‘Nalan’ı Burcu Biricik, 2016’da ‘Hayat Şarkısı’nda kamera karşısına geçtiği rol arkadaşları Ecem Özkaya ve Aytan Taş ile Bodrum’da. Yanında eşi Emre Yetkin olmadan ilk kez tatile çıkan Burcu Biricik dün Türkbükü Divan Otel’in plajındaydı. Güneş altında fazla kalmamaya dikkat eden oyuncu sık sık da koruyucu krem sürdü.