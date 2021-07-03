Magazin Bodrum'un Biricik'i

Bodrum'un Biricik'i

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Bodrum'un Biricik'i

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik 2016’da ‘Hayat Şarkısı dizisindeki rol arkadaşlarıyla tatile çıktı. Ali KESER / POSTA

03 Temmuz 2021, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Kanal D’deki ‘Camdaki Kız’ın ‘Nalan’ı Burcu Biricik, 2016’da ‘Hayat Şarkısı’nda kamera karşısına geçtiği rol arkadaşları Ecem Özkaya ve Aytan Taş ile Bodrum’da. Yanında eşi Emre Yetkin olmadan ilk kez tatile çıkan Burcu Biricik dün Türkbükü Divan Otel’in plajındaydı. Güneş altında fazla kalmamaya dikkat eden oyuncu sık sık da koruyucu krem sürdü.

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