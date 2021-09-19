Kültür & Sanat Bodyguard filmi yeniden çekilecek

Bodyguard filmi yeniden çekilecek

Kültür & Sanat

Bodyguard filmi yeniden çekilecek

Başrollerinde Whitney Houston ve Kevin Costner'ın yer aldığı bir döneme damgasını vuran 1992 yapımı The Bodyguard filmi yeniden çekilecek.

19 Eylül 2021, Pazar 12:30 Son Güncelleme:
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Whitney Houston ve Kevin Costner’ın başrolleri paylaştığı 1992 yapımı ünlü film, The Bodyguard yeniden çevrilecek. Warner Bros’un hazırlıklarına başladığı filmin senaryosunu, The Inheritance oyununun Tony adayı yazarı Matthew López yazacak. Gösterildiği yıl dünya çapında 400 milyon dolarlık hasılat elde eden, tüm zamanların en çok satan film müziği albümüne sahip olan, şarkıları müzik listelerinin zirvesinden inmeyen Bodyguard, eski bir ajanın, ölüm tehdidi içeren mektuplar almasıyla ünlü bir pop yıldızının korumalığını yapmak için görevlendirilmesi ve sonrasında ikili arasında başlayan unutulmaz aşkı konu alıyordu.

BAŞROL OYUNCULARI HENÜZ AÇIKLANMADI

T24'te yer alan habere göre, Kasdan Pictures’tan Lawrence Kasdan, Dan Lin ve Jonathan Eirich’in yapımcılığını; Nick Reynolds’ın ise yürütücü yapımcılığını üstleneceği filmin başrol oyuncuları henüz açıklanmadı. Ancak başrol kadrosu için Chris Hemsworth ve Tessa Thompson ile Channing Tatum ve Cardi B isimleri konuşuluyor.

ŞARKILARI EFSANELEŞTİ

Star Wars serisinin ilk iki filminin senaristi Lawrence Kasdan‘ın senaryosunu yazdığı orijinal Bodyguard filmiyle birlikte, Whitney Houston’ın I Will Always Love You, I Have Nothing, I’m Every Woman, Queen of the Night gibi şarkıları ikonik hale gelmişti.

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