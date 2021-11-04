ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), havacılık şirketi Boeing'in 132 uyduyu alçak dünya yörüngesine yerleştirerek uzaydan geniş bant internet hizmeti sunma projesine onay verdi.

FCC'den yapılan açıklamada, Boeing'in lisans başvurusunun kabul edildiği belirtilerek, şirketin ABD, Porto Riko ve Virjin Adaları'ndaki konut tüketicilerine, hükümete ve işletmelere internet ve iletişim hizmetleri sunabileceği kaydedildi.

Boeing'in teklifini 2017 yılında sunduğu proje ile 132 uydu, 1056 kilometre yükseklikte alçak Dünya yörüngesine yerleştirilecek ve ilave 15 uydu da 27 bin 355 ile 44 bin 221 kilometre arasındaki bir yükseklikte sabit olmayan yörüngeye oturtulacak.

Daha önce aynı amaçla Elon Musk'ın SpaceX şirketi tarafından 2018'in şubat ayında 'Starlink' projesi hayata geçirilmişti.

Starlink ile uzaya yaklaşık 1500 uydu fırlatılarak dünyanın tüm noktalarından hızlı internete erişim sağlanması hedeflenmişti.