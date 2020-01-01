THY’nin Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, “Ortaklığımız yere indirilen ve teslimatları yapılamayan Boeing 737 Max uçaklarıyla ilgili maruz kaldığı kayıplarının belli bir kısmının Boeing tarafından tazmin edilmesi konusunda Boeing ile anlaştı” denildi.

225 milyon dolar

Bu kapsamda Boeing’in 225 milyon dolarlık nakit tazminat ödediği iddia ediliyor. Ayrıca 2019 yılında alınmış ancak henüz teslimatı yapılmamış yani beklemede olan bütün 737 Max’ler için yapılan ödemelerin de durdurulduğu belirtiliyor. Bundan sonra uçaklar uçuncaya kadar olan dönemdeki zararın da ayrıca tahsil edilmesi gündemde.

Olumsuz etkiledi

Uçakların yere indirilmesi yurtiçi uçuş sayılarını ve bilet fiyatlarını da olumsuz etkiledi. Gelişme nedeniyle THY’de 2018’e göre koltuk sayısında yüzde 6.7’lik azalma yaşandı. Uçak ve koltuk sayısındaki daralma nedeniyle bilet fiyatları da arttı. Kayıpların artması ve belirsizliğin sürmesi nedeniyle THY, Boeing’e dava açmaya hazırlanıyordu. Ancak, görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanması iki iş ortağı arasındaki bu ihtimali ortadan kaldırmış gözüküyor.

24 tane yerde 25 tane gelecekti

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 24 tane 737 Max’in yerde olduğunu belirtmişti. Aycı, “24 uçağın yerde olma fikri bizi rahatsız ediyor. Bu uçakları ‘park edelim’ diye almadık ki. Daha 2013’te verilmiş siparişler var. 24 tane yerde, 25 tane de gelecek olan vardı. Bu sorunun halledilmesi konusunda Boeing’le müzakere sürüyor. Karşılıklı iyi niyet var. Bizim de alternatif B ve C planlarımız bulunuyor. Şu anda B planımız devrede. Kiralık uçak opsiyonumuzu kullanıyoruz” demişti.

#olayıngeçmişi

Etiyopya Hava Yolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, 10 Mart’ta Addis Ababa’dan Kenya’nın başkenti Nairobi’ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya’da ise Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018’de, Cakarta’dan Sumatra Adası’ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı.

189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.Etiyopya’daki kazanın ardından aralarında Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya’nın da aralarında bulunduğu birçok ülke "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

Her iki kazada da 737 Max tipi uçaklarda, hücum açısı sensörleri arasındaki veri uyuşmazlığının "Manevra Karakteristiği Takviye Sistemi" (MCAS) adı verilen kontrol sisteminin otomatik devreye sokmasının etkili olduğu belirtilmişti.