Boğa-Başak-Oğlak burçları

Toprak Elementi eksiklikleri ve fazlalıklarının kristallerle dengelenmesi

Toprak elementi Boğa, Başak, Oğlak burçlarından oluşur. Ayakları yere basan, gerçekçi, maddenin farkında, verimli, sabırlı, dayanıklı, üretken, güvenliğini düşünen, ekonomik, pratik, hünerli, somut şeylere değer veren, durağan ve telaşsız, harekete geçmekte zorlanan, detaycı, ortaya gözle görülür şeyler koyan, tutucu, güvenilir, tutarlı olmak gibi özellikler taşır. Topraksız bir yaşam düşünülemez. Toprak doğurgandır; bereketi ve büyümeyi simgeler. Ana enerji kaynağımız toprak, besinleri büyütür, çeşitli vitaminler ve minerallerle zenginleştirir. Maddesel olarak hayatta kalabilmek için toprağın simgelediği her şeye muhtacızdır.

Toprak elementinden bir burçta doğduğunuz için toprakla güçlü bir bağınız vardır. Maddeye biçim vermek özel yetenekleriniz arasında yer almaktadır. Sağlıklı, doğal, organik bir ortamda yaşamak istersiniz. Taşlaşmış ağaç; sizi çevresel kirlilikten korur. Taşlaşmış ağaç kullandığınızda toprakla bağınızı daha güçlü ve kendinizi şifalanmış hissedersiniz.

Risk almaktan hoşlanmayan bir yapınız vardır. Hayatınızda önemli değişiklikler yapmanız gereken zamanlarda zorlanabilirsiniz. Böylesi dönemlerde kendinizi dayanıksız hissedebilirsiniz. Malakit; kuvvet ve dayanıklılığınızı arttırır. Değişim ve dönüşüm yönünde risk alma kabiliyetinizi geliştirmeniz yönünde destekleyicidir; eskimiş ve artık hizmet etmeyen kalıplardan çıkmanıza yardımcı olur.

Fazla ya da eksik olan toprak elementini dengelemek için birçok yol vardır. Bunlardan en kolayı kristallerden yardım almaktır. İsterseniz doğum haritamızdaki toprak elementi fazlalığını ya da eksikliğini dengelemek için kullanabileceğimiz kristallere bir göz atalım…

Toprağı yüksek olan haritalarda kişi çalışır, kendi parasını kazanır, güvence içinde olmak için çabalar, elini taşın altına sokmaktan çekinmez ve beceriklidir.

TOPRAK ELEMENTİ AŞIRILIĞI olan kişiler maddi çıkarını fazla düşünen, yeniliğe açık olmayan, aşırı tutucu, fazla gerçekçi, daima somutluk peşinde, hayalleri olmayan, fazla mükemmeliyetçi ve eleştirel olabilir.

Kolay beğenmeyen, eleştirel yapınız sadece başkalarına değil, kendinize de yöneliktir. Hatta en acımasız eleştirileri kendinize yöneltebilirsiniz. Yosunlu Akik bu özelliklerinizi ortaya çıkartır. Kontrollü davranmak ve aklı başında kararlar almak, istikrar kazanmak gereken dönemlerde sizi destekleyebilir. Yaptığınız işleri ve bilgileri akıl süzgecinden geçirebilme, tasnif edebilme, düzenleme yapmanıza yardımcı olur.

Yeşim taşı, kendi hatalarınızın veya eksiklerinizin, başkalarının hata ve eksiklerinin aslında son derece doğal olduğunu kabullenmenize yardımcı olur. Ya da erişilebilir ve makul hedefler koymanız, aslında mükemmel diye bir şey olmadığını hatırlamanıza yardımcı olur.

Aytaşı; içsel benliğinizle temas kurmanıza, sakinleşmenize, dengeyi sağlamanıza yardımcı olur. Duygularınızı kontrol etmenize yardımcı olur. Enerji sistemi üzerindeki olumsuz enerjileri serbest bırakarak sağlıklı meridyen akışına yardımcı olur. Onu anlatan kelimeler; merhamet, huzur, akıl, bilgelik, cinsellik, kadınlık, tutku, sezgi, iç görü, yaratıcılık, güven, rahatlık, koruma, sakinleştirici bir kristal.

Lapis Lazuli; maddesel dünyanın ötesine taşmanıza, maddeci yönlerinizi aşmanıza destek verir ve sezgisel yönlerinizi açığa çıkarır. Aynı zamanda içsesinizi dinlemenizi teşvik eder ve böylelikle değişim yönünde daha yürekli hareket etmenizi sağlar. Değişim korkunuzu aşmanız çok önemlidir, böylelikle gelişiminiz de hızlanacaktır. Yeşil Jade; sahiplenici doğanızdan sıyrılmanız, artık geride bırakılması gereken şeyler konusunda adım atmanız yönünde destek verir. İç sıkıntısı hissettiğiniz ve endişe yaptığınız durumlarda bu olumsuz duyguları aşmanız yardımcı olur. Tabii güvende hissetmekten tamamen vazgeçmeniz gerekmiyor. Zaruri değişiklikleri yaptıktan sonra, tekrar kendinizi güvende hissedeceğiniz ortamlara ihtiyaç duyarsınız. Kiyanit; güvende hissetmenize yardımcı olur.

Bakır; toprak elementi ile bağlantı kurarak Dünya ve üzerinde yaşayan tüm canlılar ile denge içinde yaşamayı öğretir. Birlikte kullanılan taşların enerjisini kolaylıkla iletkenleştirir.

Doğum haritalarında toprak enerjisi eksik olan kişiler; sahip oldukları pek çok değeri, bilgiyi ve yeteneği ortaya koymakta, sahip olduklarını kanıtlayacak somut bir sonuç elde etmekte problem yaşarlar.

TOPRAK ELEMENTİ AZLIĞI (veya hiç yoksa) olan kişiler ise uygulamadan yoksun, pratik olamayan, fazla güvence ihtiyacında, verimsiz, tutarsız, dağınık, organize olamayan olabilir.

Yakut; özgüveni ve macera tutkusunu arttırdığından taşıyana güç verir. Titreşimlerinde gizlenmiş yaşam coşkusu sayesinde yeniliğe açık olmayan ve değişime direnç gösterenlerde iyileşme sağlar.

Kırmızı Jasper; titreşimleri tüm çakraların dengelenmesine yardımcı olur. Bedendeki statik elektriği topraklar, EMF alanı temizler. Depresyon ve anksiyeteye iyi gelir.

Garnet taşı hayatınızı hafifletmeye yardımcı olacak ve hatta en sıradan şeylerin tadını çıkarmanıza yardımcı olacaktır. Eğer hayat çok zor görünüyorsa ve çıkış yolu yok gibi hissediyorsanız, özellikle yararlıdır. Bir krizi, doğuştan gelen içsel gücünüzle üstesinden gelebileceğiniz bir zorluğa dönüştürür.

Bilge ve ağırbaşlı bir görünüme sahipsinizdir. Çok fazla sorumluluk aldığınız ve biraz rahatlamaya ihtiyaç duyduğunuz dönemlerde Lâl taşı kullananız önerilir. Kendinizi daha hafiflemiş hissetmenizi sağlayacak olan bu taş hayattan keyif almanızı da destekler. Çıkış bulmakta zorlandığınız zamanlarda destek ve güç verir. Karamsarlığınızı aşmanıza yardım eder. Otoriter tavrınızı soğukkanlı ve mesafeli biçimde olmaktan ziyade, daha anlayışlı ve sıcak ve samimi bir şekilde ifade etmenize de yardımcı olur.

Dumanlı Kuvars kristalleri, korku, öfke, kızgınlık veya hayal kırıklığı gibi bastırılmış duyguları serbest bırakır. Kozmik enerji gibi spiritüel şifa öğretileri ile seans yaparken dumanlı kuvars takarsak hem kendi enerji sisteminiz hem de başkalarının enerji akışına yardımcı olur. Vücudun içinden geçen bu enerji akışı, zihinsel aktiviteden fiziksel ifadeye, çoğu zaman depresyon, anksiyete ve negatifliği serbest bırakan, ferahlama sağlayan bir iyileşme gerçekleştirir.

TOPRAK ELEMENTİNİZİ DENGELEMEK İÇİN KULLANACAKLARINIZ:

Bağlantılı Taşları: Hematit, Siyah Turmalin, Kırmızı Jasper, Siyah Onyx, Lâl taşı, Kantaşı, Obsidyen, Smoky kuvars, Shungite, Kırmızı mercan

Aromaterapi: Ylang ylang, sedir, vetiver, tarçın, ardıç, zencefil, sandal