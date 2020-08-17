Boğa burcu taşları

Boğa burcunun geleneksel doğum taşları: Yeşim, Peridot ve Zümrüt

Zümrüt: Güzel yanlarınızın farkına varabilmenizi sağlar, yaşamın tadını çıkarabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz keyifli, huzurlu ve konforlu atmosferi oluşturmanıza yardımcı olur.

Yeşim taşı: Boğa burçları, hayatındaki engelleri aşıp geçme becerisini geliştirmeli ve değişime gösterdiği direnci kırmalıdır. Yeşim taşı bu yeteneği geliştirir ve daha zengin ve daha tatmin edici bir yaşam sürmeye teşvik eder.

Peridot: Ayakları yere basan dünyevi bir taştır. Kalbimizdeki arzuları ifade edebilme ve yapma cesaretine sahip olmada rehberlik edebilirler. Peridot bir bereket ve bolluk taşıdır ve bize en önemli içsel vizyonlarımızı kendimize çekip yaratmada destek olabilir.

Boğa burcunun ritüel taşları: Yeşil kalsit, Akuamarin, Aragonit, Azurit, Onix, Hematit, Angel Aura Kuvars, Mavi Kalsedon, Mavi Dantelli Akik, Boji Taşı, Botswana Akik, Pirit, Kiyanit, Kunzit, Lapis Lazuliı, Malahit, Peridot, Rodonit, Pembe Kuvars, Rutil Kuvars, Selenit, Kaplan Gözü, Rodokrosit, Yeşil Turmalin.

Boğalar toprak elementinden olduğu için toprakla güçlü bir bağı vardır. Maddeye biçim vermek özel yetenekleri arasındadır. Sağlıklı, doğal, organik bir ortamda yaşamak ister. Taşlaşmış ağaç Boğa burçlarını çevresel kirlilikten korur. Taşlaşmış ağaç kullandıklarında toprakla bağı daha güçlü hale gelir ve kendini şifalanmış hisseder. Boğaların risk almaktan hoşlanmayan bir yapısı vardır. Hayatında önemli değişiklikler yapması gereken zamanlarda zorlanabilir. Böylesi dönemlerde kendini dayanıksız hissedebilir.

Malakit: Kuvvet ve dayanıklılığı arttırır. Değişim ve dönüşüm yönünde risk alma kabiliyetini geliştirmede destekleyicidir; eskimiş kalıplardan çıkmaya yardımcı olur.

Lapis Lazuli: Maddesel dünyanın ötesine taşmaya, maddeci yönleri aşmaya destek verir ve sezgisel yönleri açığa çıkarır. Aynı zamanda içsesi dinlemeyi teşvik eder ve böylelikle değişim yönünde daha yürekli hareket etmeyi sağlar. Değişim korkusunu aşmak önemlidir, böylelikle gelişi de hızlanır.

Yeşil Jade: Sahiplenici doğadan sıyrılmak, artık geride bırakılması gereken şeyler konusunda adım atmak yönünde destek verir. İç sıkıntısı ve endişe hislerini aşmaya yardımcı olur. Tabii güvende hissetmekten tamamen vazgeçmek gerekmiyor. Zaruri değişiklikleri yaptıktan sonra, tekrar kendinizi güvende hissedeceğiniz ortamlara ihtiyaç duyarsınız.

Kiyanit: Güvende hissetmeye yardımcı olur.

Mavi Dantelli Akik: Farklı ve yeni şeyleri ortaya koyma konusunda duyulan korku ve endişeleri aşmada yardımcı olur. Yeni fikirlere ve farklı görüşlere açık olmak yönünde destekleyicidir. İletişim becerilerini arttırır, düşünme ve harekete geçme süreçleri hızlandırır.

Malahit ve Akuamarin: Gelişme yönünde gerekli esnekliği ve hoşgörü kazanma yönünde katkıda bulunur.

Çok daha fazlasını 'Doğa Ruhları Kristaller' kitabımda ayrıntılarıyla açıklıyorum. Bedeninizdeki su kristallerinin oya gibi ışıl ışıl parlaması dileklerimle, sizlere sevgi ve selam yolluyorum. Sevgiyle, ışığınızı yayın.







