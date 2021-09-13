Magazin Boğaç Aksoy: 21 gün hastanede ailem ile son kez mücadelemiz olacak

Boğaç Aksoy: 21 gün hastanede ailem ile son kez mücadelemiz olacak

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Boğaç Aksoy: 21 gün hastanede ailem ile son kez mücadelemiz olacak

Kanal D'nin fenomen dizisi 'Arka Sokaklar'da 'Volkan Komiser' karakterine hayat veren Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyor. Sağlık durumu merak edilen Aksoy, 21 gün hastanede yatacağını söyledi.

13 Eylül 2021, Pazartesi 10:21 Son Güncelleme:
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Oyuncu Boğaç Aksoy lenfoma kanseri tedavisine devam ediyor. Kemoterapi alan ve saçları dökülen Aksoy, moralini yüksek tutuyor. Sağlık durumu hakkında sık sık sevenlerine bilgi veren Aksoy, tedavide son aşamaya geçildiğini duyurdu. 21 gün hastanede yatacağını söyleyen yakışıklı oyuncu son durumu hakkında bilgi verdi.

Instagram sayfasından bir video yayınlayan Aksoy şunları söyledi;

Ekim ayında son mücadelemiz başlıyor. Sevgili dostlarım 'beni iyileştirdin anne' dediğimde bu doğruydu... İlk günden bugüne harika yol kat ettik %95 oranında pet temiz çıktı. Ancak T hücreli non hodgkin olduğum için şimdi son kez hücre tedavisi ve maximum dozda kemoterapi alacakmışım benim içinde sürpriz oldu.

21 gün hastanede ailem ile son kez mücadelemiz olacak. Allah’ın izniyle bir daha tekrarlamamak üzere bu hastalıktan kurtulmak istiyorum. Dualarını eksik etmeyin. Sevgiler saygılar herkese...


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