Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği 2000 yılında köy yaşamını yeniden canlandırmak için İlhan Koçulu tarafından Kars’ın Boğatepe köyünde kuruldu.

Dernek bünyesinde bulunan köyün kadınları bitki, mandıracılık ve nesli tükenen tohumlara ilişkin eğitimler aldı. Aldıkları eğitimin ardından doğal kaynakların kullanımının yanında bilgisayar ve dil eğitimi de aldılar. Sağlık, beslenme üzerine de alınan eğitimler sonrasında gıda üretimlerine ilişkin farklı yöntemler belirlemeye başladılar.

Derneğin faaliyete geçmesinin ardından köyden kent göç tersine dönmeye başladı. Köyün ekonomisindeki kalkınmada asıl rolü oynayan kadınlarla birlikte kentten köye göç başladı.

MÜZE KURULDU

Türkiye'nin ilk eko müzelerinden olan ve Kars'ın meşhur olan peynirlerinden dolayı Peynir Müzesi kuruldu ve peynir çeşitliliği artırıldı. Köyün en büyük gelir kalemi olan peynirle birlikte eko-turizm de geçim kaynağı haline dönüştü. Kültür turizmi amacıyla gelenle köye uğrayarak konaklamaya başladı ve ziyaretçi sayıları yüzlerden binlere yükseldi. Böylece derneğin çalışmaları kırsal kalkınma alanında bir model haline geldi.



