Boğaya çarpmamak için fren yaptı: 12 kişi öldü

Hindistan'da bir anda yola çıkan boğaya çarpmamak için ani fren yapan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

23 Kasım 2019, Cumartesi 14:44
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Boğaya çarpmamak için fren yaptı: 12 kişi öldü

NDTV kanalının haberine göre, polis, Maharaştra eyaletinden Haryana eyaletine yolcu taşıyan bir minibüsün karşısına boğa çıktı. Sürücü, Nagaur bölgesinde otoyola çıkan boğaya çarpmamak için ani fren yaptı ardından devrildiği.

Polis, ters dönen minibüsteki 6'sı kadın 12 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 10 kişinin durumunun ağır olduğunu kaydetti.

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