Boğaya çarpmamak için fren yaptı: 12 kişi öldü

Boğaya çarpmamak için fren yaptı: 12 kişi öldü Hindistan'da bir anda yola çıkan boğaya çarpmamak için ani fren yapan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.