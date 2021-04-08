Boğaz ağrısı ve ateş 3 günden fazla sürüyorsa doktora başvurun

BADEMCİKLER NE İŞE YARAR?

Bademcikler bağışıklık sistemimizin bir parçasıdır. Dil kökünün sağ ve sol taraflarında yer alır. Bir kapsülle çevrelenmiş lenfoid hücreler topluluğudur. Doğumda her insanda vardır. Mikroplarla karşılaştıkça bademciklerde yer alan hücreler lenfosit ve antikor oluştururlar. Böylece vücut, ilk defa karşılaştığı ve zarar verebilecek mikroorganizmalara karşı kendini korumayı öğrenir. BADEMCIK ILTIHABININ SEBEPLERI NELER? Genellikle bakteriler ve virüsler bademcik iltihabına yol açar. Çocukluk çağında bakterilerin etkisi yüzde 15-30 olarak bildirilmiş. En sık tespit edilen bakteri A grubu beta hemolitik streptekoktur. Halk arasında bu bakteri beta mikrobu olarak bilinir.

BADEMCİK İLTİHABINDA BELİRTİLER VİRÜS VE BAKTERİLERE GÖRE FARKLI MI?

Her ikisinde de hastanın yakınması boğaz ağrısı, ateş ve halsizliktir. Beta mikrobunda bademciklerin üzerinde beyaz renkli dokular oluşur. Fakat bu görüntüyü ‘enfeksiyoz mono’ ve ‘adenovirüs’ enfeksiyonlarında da görebiliyoruz. Ayırıcı tanıda, kan sayımında lenfosit sayıları ve periferik yaymada kan hücrelerinin görüntüsü bize yardımcı oluyor. Hızlı strep A testi ile de 15 dakika içerisinde boğazda beta mikrobu olup olmadığını öğrenebiliyoruz. Bu arada hasta ile aynı evde ya da yakın çevresinde boğaz enfeksiyonu geçiren kişiler varsa etkenin enfeksiyon mu yoksa bakteri mi olduğunun bilinmesi tanı için faydalı olur. Eğer boğaz ağrısı olan çocuğun ateşi 3 günü aşmışsa doktora başvurulmalı.

BAZI ÇOCUKLAR NEDEN SIK BADEMCİK ENFEKSİYONU GEÇİRİR?

Çocuklar mikroplarla yeni karşılaşmaya başladıkları oyun ve okul çağı dönemlerinde sık sık hasta olurlar. Vücutları her hastalıkta mikropları tanır, bundan sonraki karşılaşmada söz konusu mikroba göre savunma sistemini şekillendirir. Böylece o mikropla bir daha karşılaştığında hastalığı daha hafif geçirir ya da hastalanmaz. Kişilerin bağışıklık sistemleri vücutlarındaki diğer organlar gibi kişiden kişiye genetik farklılıklar gösterir. Bazı insanların bağışıklık sistemleri güçlü değildir ve aynı enfeksiyonu defalarca aynı şiddette geçirebilir. Bir diğer faktör alerji ya da reflü nedeniyle boğazdaki dokunun bozulması ve mikropların buradaki koruma bariyerlerini aşarak kolayca enfeksiyona yol açabilmesidir. Ayrıca ailede A grubu beta hemolitik streptokok taşıyan bir bireyin varlığı yetişkinlerde belirtilere yol açmayabilirken çocuklarda genellikle kronik bademcik iltihabına yol açar.





BUZLU İÇECEKLER YA DA DONDURMA BADEMCİK ENFEKSİYONU YAPAR MI?





Bademcik enfeksiyonuna mikroplar neden olur. Soğuk yiyecekler ya da içecekler kronik faranjiti olan kişilerde boğaz ağrısına yol açabilir. Burada boğazın arka tarafındaki dokunun duyarlılığı söz konusudur.