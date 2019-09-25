Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Evde tedavi yöntemleri nelerdir?

Bakterilerin neden olduğu daha az yaygın bir boğaz tipi olan strep boğaz (streptokok enfeksiyonundan kaynaklanan boğaz ağrısı) komplikasyonlarını önlemek için antibiyotikli tedaviye ihtiyaç vardır. Boğaz ağrısının diğer daha az yaygın nedenleri daha karmaşık tedavi gerektirebilir. Ancak soğuk algınlığına bağlı meydana gelen boğaz ağrısına ev yapımı doğal yöntemlerle iyileştirebilmek mümkündür.

Boğaz ağrısı belirtileri nelerdir?

Yutkunma güçlüğü

Soğuk algınlığına bağlı olarak ateşlenme ve halsizlik

Konuşmayla birlikte kötüleşen ağrı

Boynunuzdaki veya çenenizdeki şişmiş bezeler

Şişmiş, kırmızı bademcikler

Bademciklerinizde beyaz lekeler veya irinler

Kısık ya da boğuk bir ses

Boğaz ağrısına neden olan enfeksiyonlar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere diğer belirti ve semptomlara neden olabilir:

• Ateş

• Öksürük

• Burun akması

• Hapşırma

• Vücut ağrıları

• Baş ağrısı

• Mide bulantısı ya da kusma

Soğuk algınlığı ve gribe neden olan virüsler de çoğu boğaz ağrısına neden olur. Daha az sıklıkla, bakteriyel enfeksiyonlar boğaz ağrısına neden olur.

Viral enfeksiyonlar

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BOĞAZ AĞRISINA NEDEN OLAN VİRAL HASTALIKLAR

Soğuk algınlığı

Grip

Mono (mononükleoz)

Kızamık

Suçiçeği

Krup

Boğmaca

Bakteriyel enfeksiyonlar

Bir dizi bakteri enfeksiyonu boğaz ağrısına neden olabilir. En yaygın olanı strep boğazına neden olan Streptococcus pyogenes'tir (grup A streptococcus).

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DİĞER NEDENLER

Boğaz ağrısının diğer nedenleri arasında şunlar vardır:

Alerjiler: Evcil hayvanın tehlikesine, küflere, toza ve polene alerjisi boğaz ağrısına neden olabilir. Problem boğazı tahriş edip kızdırabilen postnazal damlalık ile komplike olabilir.

Kuru mekan havası: Kuru iç mekan havası, boğazınızı pürüzlü ve cızırtılı hissetmenize neden olabilir. Ağzınızdan nefes alma genellikle kronik burun tıkanıklığı nedeniyle ayrıca, boğaz ağrısına neden olabilir.

Kas gerilmesi: Boğazınızda bağırıp, yüksek sesle konuşarak veya uzun süre dinlenmeden konuşarak kaslarınızı gerebilirsiniz. Bu durumda boğaz ağrısı nedenleri arasındadır.

Gastroözofageal reflü hastalığı: Mide asitlerinin yemek borusunda (özofagus) biriktiği bir sindirim sistemi hastalığıdır.

Diğer belirtiler veya semptomlar arasında mide ekşimesi, ses kısıklığı, mide içeriğinin yetersizliği ve boğazınızdaki bir yumru hissi olabilir.

HIV enfeksiyonu. Bir boğaz ağrısı ve diğer grip benzeri semptomlar bazen birine HIV bulaşmışsa erken belirtileri arasında yutkunma güçlüğü vardır.

Ayrıca, HIV-pozitif olan bir kişi oral pamukçuk adı verilen bir mantar enfeksiyonu veya sitomegalovirüs (CMV) adı verilen viral bir enfeksiyon nedeniyle, bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ciddi olabilen kronik veya tekrarlayan bir boğaz ağrısına sahip olabilir.

Tümörler. Boğaz, dil veya ses kutusunun kanserli tümörleri (gırtlak) boğaz ağrısına neden olabilir. Diğer belirtiler veya semptomlar ses kısıklığı, yutma zorluğu, gürültülü solunum, boyunda şişlik ve tükürük veya balgamda kan olabilir.

Boğaz ağrısına neden olan etkenler ve boğaz ağrısının belirtilerini öğrendiğinize göre sizlere boğaz ağrısına ne iyi gelir, boğaz ağrısına evde tedavi yöntemleri nelerdir sorularının cevaplarını açıklayabiliriz. Boğaz ağrısı kusma ve ateşlenmeyi beraberinde getirmediği sürece evde tedavi edilebilen bir hastalıktır. İşte boğaz ağrısına evde tedavi yöntemleri ve boğaz ağrısına ne iyi gelir sorusunun cevapları…

BOĞAZ AĞRISINA NE İYİ GELİR , EVDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

ÇAYINIZA BAL EKLEYİN

İçmiş olduğunuz çaya ham bal eklemek boğaz ağrınızı iyileştirmeye yardımcı olacaktır. balın içerisinde yer alan bileşenler boğazınızda meydana gelen tahrişi önler.

TUZLU SU GARGARASI

Ilık tuzlu su ile gargara yapmak boğaz ağrısını yatıştırmaya ve salgıları parçalamaya yardımcı olabilir. Boğazdaki bakterileri öldürmeye yardımcı olduğu da bilinmektedir. Bir bardak ılık suda yarım çay kaşığı tuz ile bir tuzlu su çözeltisi hazırlayın. Şişliği azaltmak ve boğazı temiz tutmak için gargara yapın. Bu her üç saatte bir yapılmalıdır.

PAPATYA ÇAYI

Papatya çayı doğal olarak rahatlatıcıdır. Uzun zamandır boğaz ağrısını yatıştırıcı gibi tıbbi amaçlar için kullanılmıştır. Antiinflamatuar, antioksidan özellikleri nedeniyle sıklıkla kullanılır.

Yapılan araştırmalar papatya buharının solunmasının bir boğaz ağrısı da dahil olmak üzere soğuk algınlığı semptomlarının hafifletilmesine yardımcı olabileceğini göstermiştir. Papatya çayı içmek de aynı yararı sağlayabilir. Ayrıca, bağışıklık sistemini vücudunuzun ilk başta boğaz ağrısına neden olan enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olmak için uyarabilir.

NANE YAĞI SPREYLERİ

Nane nefesi tazeleme kabiliyetiyle bilinir. Seyreltilmiş nane yağı spreyleri de boğaz ağrısını hafifletebilir. Nane, ince sümük ve boğaz ağrıları ve öksürüklerin sakinleşmesine yardımcı olan mentol içerir . Nane de iyileşmeyi teşvik edebilecek anti-enflamatuar, antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahiptir.

KABARTMA TOZU İLE YAPILAN GARGARA

Tuzlu su gargarası daha yaygın kullanılmasına rağmen, tuzlu su ile karıştırılmış kabartma tozu, bir boğaz ağrısını da hafifletebilir. Bu çözeltiyi garipleştirmek bakterileri öldürebilir ve maya ve mantarların büyümesini önleyebilir.

1 su bardağı ılık su, 1/4 çay kaşığı kabartma tozu ve 1/8 çay kaşığı tuz kombinasyonunun karıştırılması önerilir. Gerektiği gibi her üç saatte bir durulama kullanmanızı öneririz.

ÇEMEN OTU

Çemen otu birçok sağlık yararına sahiptir. Aynı zamanda birçok formları vardır . Çemen otu tohumu yenebilir , topikal yağı kullanabilir veya çemen otu çayı içebilirsiniz . Çemen otu çayı, boğaz ağrıları için doğal bir ilaçtır.

Araştırma çemen otunun iyileştirici gücünü göstermektedir. Ağrıları hafifletebilir ve tahrişe veya iltihaplanmaya neden olan bakterileri öldürebilir. Çemen otu ayrıca etkili bir antifungaldir.

HATMİ KÖKÜ ÇAYI

Hatmi kökü boğaz ağrısını kaplayan ve rahatlatan mukus benzeri bir madde içerir. Kurutulmuş kökün bir kısmını çay yapmak için bir bardak kaynar suya ekleyin. Çayı günde iki ila üç kez yudumlamak, boğaz ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir.

MEYAN KÖKÜ GARGARASI

Meyan kökü , boğaz ağrılarını tedavi etmek için uzun zamandan beri kullanılmaktadır . Yapılan araştırma sonuçlarına göre gargara yaparak kullanıldığında boğaz ağrılarında daha etkili olduğu gözlemlenmiştir.

ELMA SİRKESİ YÖNTEMİ

Elma sirkesinin yapılan araştırmalarda antimikrobiyal etkiler enfeksiyonlarla mücadelede için Asidik doğası nedeniyle, boğazdaki mukusun parçalanmasına yardımcı olmak ve bakterilerin yayılmasını durdurmak için kullanılabildiği ortaya çıktı.

Boğaz ağrısının geldiğini hissediyorsanız , bir bardak suya 1-2 çorba kaşığı sirkeyi seyreltin ve bununla gargara yapın. Ardından karışımdan küçük bir yudum alın ve işlemin tamamını saatte bir ila iki kez tekrarlayın. Gargara seansları arasında bol su içtiğinizden emin olun.

SARIMSAK

Sarımsak da doğal antibakteriyel özelliklere sahiptir. Enfeksiyonlarla savaşma kabiliyeti ile bilinen bir organosülfer bileşiği allisin içerir.

Çalışmalar Düzenli olarak bir sarımsak takviyesi almanın soğuk algınlığı virüsünün önlenmesine yardımcı olabileceğini göstermiştir. Diyetinize taze sarımsak eklemek, aynı zamanda antimikrobiyal özelliklerini kazanmanın bir yoludur.

ACI BİBER

Genellikle ağrı kesici olarak kullanılan acı biberi , ağrı reseptörlerini bloke ettiği bilinen doğal bir bileşik olan kapsaisin içerir.

Bilimsel olarak kanıtlanmış olmamasına rağmen, ılık su ve bal ile karıştırılmış kırmızıbiber alımı, boğaz ağrıları için ağrı hafifletmeye yardımcı olabilir. İlk yanma hissinin yaygın olduğunu unutmayın. Ağzınızda açık yara varsa acı biber alınmamalıdır.



