Boğaz ağrısını geçiren doğal reçeteler

Kış geldi. Sıcaklıklar düştü, hastalıkların sevdiği havalar başladı. Özellikle boğaz ağrıları vatandaşları bugünlerde bir hayli zorluyor.

Sizinde boğaz ağrısı şikayetiniz varsa boğaz ağrılarına iyi gelecek Ayvalı Limonlu Kür ve soğanlı su karışımlarını uygulayabilirsiniz.

Beslenme ve diyet uzmanı Deniz Özdemir'in önerdiği son derece basit şekilde hazırlanabilen düşük maliyetli bu iki tarifi uygulayarak boğaz ağrınızı hafifletebilirsiniz.

Ayva limon boğaz ağrısını geçiriyor

İki sarı olarak adlandırılan ayva ve limonun faydaları saymakla bitmiyor.

Bal ile birleşince de boğaz ağrılarına bire bir iyi geliyor.

Ayva C vitamini Potasyum ve Selenyumdan yüksek bir meyvedir. Özellikle kış aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biridir. C vitamini ihtiyacını 4/1'ini karşıladığı için bağışıklık sistemini güçlendiren önemli bir antioksidan kaynak.

Ayvalı ve limonlu kür tarifi ile boğaz ağrınızı dindirebilirsiniz.

Ayvalı limonlu kür tarifi

Malzemeler:

Bir adet Ayva, bir adet limon ve bir tatlı kaşığı bal..

Grafik:

İki sarı gücü birleştirin ( perfioreüstü)

1 Adet Ayva

1 Adet Limon

Bir tatlı kaşığı bal

Tarif:

Dörtte bir kadar ayvayı küçük parçalar halinde bölüyoruz üzerine kabukları ile birlikte limon sıkıyoruz.

Dörtte bir limonu aldıktan sonra suyunu sıkıyoruz. Güzelce ekiyoruz ve son olarakta üzerine bal ilave ediyoruz.

Kış aylarından düşen bağışıklığı arttırmak için karışımlarla boğaz ağrısını en aza indirmek mümkün.

Soğan suyu bağışıklığı güçlendiriyor

Soğan özellikle kış aylarında bağışıklık sistemimizi güçlendiren sebzelerden biri. İçerisindeki alışım maddesi bağışıklık sistemini güçlendiren vücuttaki toksit maddeleri arttıran önemli bir sebzedir.

Malzemeler:

1 Adet Soğan

1 Adet Su

Tarif: Bir adet soğanı temizliyorsunuz. Temizleme işleminin ardından soğanı dört parçaya bölüyorsunuz. Bir bardak suya böldüğümüz soğandan koyuyorsunuz ve bir gün beklettikten sonra sabah içebilirsiniz.

İçtikten sonra boğaz ağrınıza iyi geldiğini fark edeceksiniz.



