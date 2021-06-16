Türkiye Boğaz çamura bulandı

Boğaz çamura bulandı

Türkiye

Boğaz çamura bulandı

İstanbul’da etkili olan yağış sonrası Küçüksu Deresi’nden gelen çamurlu su boğaza aktı. Mavi suyun rengi kahverengiye döndü. Suyun renginde yaşanan değişim ise havadan görüntülendi.

16 Haziran 2021, Çarşamba 19:22 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul Anadolu yakasında sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur sonrası Küçüksu Deresi’nden gelen çamur boğaza aktı. Mavi suyun rengi kahverengiye döndü. Çamura bulanan boğaz havadan görüntülendi.

DHA

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