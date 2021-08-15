Kültür & Sanat Boğaz konserleri geri döndü! Kuruçeşme'de görkemli açılışı!

Boğaz konserleri geri döndü! Kuruçeşme'de görkemli açılışı!

Kültür & Sanat

Boğaz konserleri geri döndü! Kuruçeşme'de görkemli açılışı!

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Açıkhava Konserleri önceki akşam Nil Karaibrahimgil konseri ile başladı.

15 Ağustos 2021, Pazar 19:02 Son Güncelleme:
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Renkli bir organizasyonla açılış yapan Kuruçeşme Açıkhava ile İstanbullular özledikleri boğaz konserlerine Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri ile kavuştu.

‘İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ’ İÇİN ‘UYAN ANNE’!

Sahneye yeni yazdığı ‘Uyan Anne’ şarkısıyla çıkan Nil Karaibrahimgil iklim değişikliğine dikkat çekti. Şarkı bitiminde ‘Bir çocuğun ağzından yazdığım birkaç şarkı oldu geçmişte ama yazarken ağladığım bir tek ‘Uyan Anne’ şarkısı olmuştur herhalde.’ diyerek son zamanlarda yaşanılan doğal afetlerin kendisini derinden etkilediğini söyledi. Şarkıya Kuruçeşme’de dinleyicileriyle birlikte klip çeken sanatçı, en sevilen şarkılarını da sevenleriyle birlikte seslendirdi. 

ANLAMLI BAĞIŞ!

Müziğin en büyük şifa olduğunu ve şarkı söylemenin herkese iyi geldiğini söyleyen Nil Karaibrahimgil, bilet gelirlerinin bir bölümünü AHBAP derneğine bağışladığını açıkladı. Tema, Afad, Haytap, Kızılay ve Ahbap derneklerine bağış yapılan Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’nde ilk bağış AHBAP’a gönderildi.

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