Türkiye Boğaz ve adalar feribot hattında mürettebatta corona virüs iddiası

Boğaz ve adalar feribot hattında mürettebatta corona virüs iddiası

Türkiye

Boğaz ve adalar feribot hattında mürettebatta corona virüs iddiası

Çanakkale Boğazı'nda feribotla insan taşımacılığı yapan Gestaş A.Ş.'nin bazı kaptan ve mürettebatında corona virüs tespit edildiği iddia edildi.

07 Ekim 2020, Çarşamba 15:21 Son Güncelleme:
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Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle Türkiye genelinde de bir takım önlemler alınmaya devam ediyor. Ancak, alınan tüm önlemlere rağmen Çanakkale boğaz hattı ve adalar arasında feribotla insan taşımacılığı yapan Gestaş A.Ş.’nin bazı kaptan ve gemi mürettebatında korona virüs çıktığı öne sürüldü.

Feribotlarda alınan tüm önlemlere rağmen bazı vatandaşların maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı gözlenirken, covid-19 testi pozitif çıkan gemi mürettebatının da karantinada olduğu öne sürüldü.

Öte yandan, kaptan ve gemi mürettebatında corona virüs çıktığı öne sürülen Gestaş A.Ş.'den resmi bir açıklama yapılmadı.

İHA


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