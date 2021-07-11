Türkiye Boğaz’da feci olay! Anadolu Ajansı çalışanı ‘imdat’ diye bağırarak kayboldu…

Boğaz’da feci olay! Anadolu Ajansı çalışanı ‘imdat’ diye bağırarak kayboldu…

Türkiye

Boğaz’da feci olay! Anadolu Ajansı çalışanı ‘imdat’ diye bağırarak kayboldu…

Son dakika haberine göre; Anadolu Ajansı ulaştırma görevlisi İstanbul’da serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapıldı. Olay yerine gelen ekipler Ali Asaroğlu’nu arama çalışmalarına başladı…

11 Temmuz 2021, Pazar 16:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Üsküdar'da serinlemek için denize giren Anadolu Ajansı ulaştırma görevlisi Ali Asaroğlu, akıntıya kapıldı. Olay yerine gelen ekiplerin Asaroğlu'nu arama çalışmaları sürüyor.

Olay saat 13.30 sıralarında Üsküdar Kuzguncuk Sahili'nde meydana geldi. Mesai öncesi arkadaşıyla Kuzguncuk Sahili'nde denize giren Anadolu Ajansı ulaştırma görevlisi Ali Asaroğlu (48), bir anda akıntıya kapıldı. İmdat diye bağırmaya başlayan Asaroğlu gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ekipleri, deniz polisi sevk edildi. Bölgeye gelen su altı arama kurtarma ekipleri de Ali Asaroğlu'nu aramak için çalışma başlattı. 

Sahilde bulunan Sebrullah Yücekaya, "Orta kısımda gördüm. 'İmdat' dediğini duydum ama emin olamadım. İskelenin dibine kadar yüzerek geldi, yine 'İmdat' dedi. Arkadaşlara 'Adam boğuluyor' dedim. Ama dememe kalmadan dibine girdi." dedi.

Murat KORKMAZ- Gamze ŞİMŞEK/ DHA

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Bodrum çok pahalı ama çok da dolu!
Şirin Sever
Rauf Tamer
Şampiyon belli
Rauf Tamer
Erkut Can
Lambda ile lambada yapıyoruz
Erkut Can
Hakan Çelik
Kılıçdaroğlu acele etmez
Hakan Çelik
Murat Gülderen
CEO'ların evleri ne kadar akıllı?
Murat Gülderen
Murat Çelik
Üç yıl önce dün, Çorlu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Umudumuz kadınlar
Oral Çalışlar
Banu Şen
Tohumun can bulduğu her karış toprağı bereketli: Sakarya
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: İstanbul’da bekçiye kabusu yaşattı! Kafasına silah dayadı ve...