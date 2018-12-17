İstanbul Tarabya’da kıyıya yakın bir noktada hareketsiz duran büyük bir balık gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarın ardından deniz polisleri Tarabya sahiline gelerek inceleme yaptı. Ekipler denizde hareketsiz yatan balığın bir yunus olduğunu belirledi. Ekiplerin yardımıyla yaklaşık 2 metre boyundaki cansız yunus balığı kıyıya çıkarıldı.

İKİ GÖZÜNDEN KAN AKIYORDU

İki gözünden kan akan yunus balığının vücudunda herhangi bir darp ve kurşun izine rastlanmadı. Bir süre kıyıda kalan ölü yunus vatandaşın yoğun ilgisini çekti. Birçok kişi cansız yunusun fotoğrafını çekti. Bazı vatandaşlar ise yunus balığının ölümünden dolayı üzgün olduklarını belirtti.

GÖVDESİNDE YARA İZİ YOKTU

Yunus balığının denizde gören Sevinç Tekin, “Yürüyüş yaparken balığı gördüm. Kıyıdaki merdivenlerin bitişiğine kadar gelmişti. Balığın burnu merdivenlere değiyordu, deniz polisleri balığı çıkartarak yukarı taşıdı. Yunus balıklarının öleceklerini anladıkları zaman kıyıya yaklaştıklarını duymuştum. Üzerinde herhangi bir yara izi yoktu. İlk başta ‘balıkçılar öldürmüştür’ diye düşündük. Ancak böyle bir bulgu yoktu. Öldüğü için çok üzgünüz” dedi.

Sahilde balık tutan Gürsel Şahin ise “Uzun zamandır burada balık tutarım. Boğaz'da dolaşan yunus balıklarına rastlamıştım. Balığın bir gözünden fazla kan gelmiş. Gözünden yara almış olabilir. Ancak başka bir yerinde yara izi yok. Belki bir hastalıktan da ölmüş olabilir. Bazen tekne balıkçıları ağlarına takılan yunusları öldürüyor. Bunda öyle biz iz yok. Sadece gözünden kan akmış” dedi.

Yaklaşık yarım saat sahilde kaldırımın üzerinde kalan cansız yunus balığı daha sonra vatandaşlar tarafından denize bırakıldı. Balık Boğaz'ın akıntısında gözden kayboldu.