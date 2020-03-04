Geminin geçişine deniz polisi ve 2 sahil güvenlik botu eşlik etti. Yaklaşık 1 saatte Arnavutköy açıklarına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda Rus askerinin olduğu görüldü. Geminin ön bölümünde bir Rus askerinin yine sipere yattığı görüldü. Savaş gemisinin ön ve arka bölümünde ağır silahlar ile askerlerin nöbet tuttu. Geminin orta bölümünde bazı askerlerin sürekli kıyıyı izlerken bir asker dürbün ile etrafı gözledi. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Marmara Denizi'ne açıldı.

Bu Rus savaş gemisi ile birlikte 6 gün içerisinde 5. gemi de Suriye'ye gitmek için boğazı geçmiş oldu.