Boğazı kesilerek dere kenarına atıldı

Olay, Taraklı ilçesinde meydana geldi. Taraklı Göynük Deresi kenarında yürüyüş yapan ve yerde birinin hareketsiz halde yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yerde yatan kişinin 20-25 yaşları arasında olduğu ve boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi.

Ölen kişinin kimlik bilgileri henüz tespit edilemezken ceset Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

SAKARYA (İHA)