Türkiye Boğazı kesilip, bıçaklanarak öldürülen Neslihan toprağa verildi

Boğazı kesilip, bıçaklanarak öldürülen Neslihan toprağa verildi

Türkiye

Boğazı kesilip, bıçaklanarak öldürülen Neslihan toprağa verildi

Gaziantep’te boğazı kesip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi Neslihan Kaya (41) toprağa verildi. Polis ekipleri, Kaya'yı öldüren kişi ya da kişilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik soruşturmasını sürdürüyor.

17 Kasım 2021, Çarşamba 16:23 Son Güncelleme:
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Belkız Mahallesi'nde dün, boş arazide Neslihan Kaya'nın boğazı kesilip, vücudunun birçok yerinden bıçaklanmış cansız bedeni bulundu. Kaya'nın cenazesi, otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi. 2 çocuk annesi Kaya, bugün cenaze namazının ardından Nurdağı ilçesine bağlı Hisar Mahallesi mezarlığına defnedildi.


Cenazeye katılan yakınları Kaya'nın ölümüne neden olan kişi ya da kişilerin bir an önce bulunarak en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Polis ekipleri, Kaya'yı öldüren kişi ya da kişilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik soruşturmasını sürdürüyor.

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