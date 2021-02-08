Türkiye 'Boğaziçi' ile ilgili paylaşımlara ilişkin 2 kişi tutuklandı

'Boğaziçi' ile ilgili paylaşımlara ilişkin 2 kişi tutuklandı

Türkiye

'Boğaziçi' ile ilgili paylaşımlara ilişkin 2 kişi tutuklandı

Twitter'da "Diriliyoruz" hesabının kullanıcısı M.Ü. ve "Boğaziçi Dayanışması" hesabının kullanıcısı B.B. "suç işlemeye tahrik" suçlamasıyla tutuklandı.

08 Şubat 2021, Pazartesi 01:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Twitter sosyal medya paylaşım sitesindeki "provokatif paylaşımlarla" ilgili çalışma yapıldığı belirtildi.

Çalışmalar sonucunda "Diriliyoruz, Diriliyoruz1" rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu tespit edilen M.Ü.'nün İstanbul'da, "Boğaziçi Dayanışması, boundayanisma" rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu tespit edilen B.B. isimli şüphelinin ise İzmir'de gözaltına alındığı bildirildi. Her iki şüphelinin bugün mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildikleri belirtilen açıklamada şüphelilerin "suç işlemeye tahrik" suçundan tutuklandıkları ifade edildi. 

DHA

İlgili Haberler
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerde gözaltına alınan 30 kişinin tutuklanması istendiBoğaziçi Üniversitesi Rektörü: İstifa etmem asla söz konusu değilİstanbul Valiliği'nden Boğaziçi Üniversitesi gözaltıları için yeni açıklamaBoğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınanlardan 98'i serbest bırakıldı




Yazarlarımızdan
Şirin Sever
‘27 gündür hiç dayak yemedim…’
Şirin Sever
Rauf Tamer
‘Başka şekilde’
Rauf Tamer
Erkut Can
Sağlık Bakanı ile aşık atamadım
Erkut Can
Hakan Çelik
Pandemi günlerinde uçak güvenli mi?
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Romantik teknoloji
Murat Gülderen
Murat Çelik
TBMM ile AYM arasında neler oluyor?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Bir ‘68 eylemcisi’ olarak ...
Oral Çalışlar
Banu Şen
Anneler babalar Çoban Şevki'yi izlettiniz mi çocuklarınıza?
Banu Şen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER TRT'den "Sıfır Atık" programına ilişkin açıklama