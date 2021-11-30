Türkiye Boğaziçi Üniversitesi 1 Öğretim Üyesi alıyor

Boğaziçi Üniversitesi 1 Öğretim Üyesi alıyor

Türkiye

Boğaziçi Üniversitesi 1 Öğretim Üyesi alıyor

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü 1 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı.

30 Kasım 2021, Salı 16:16 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemiz Fen – Edebiyat Fakültesi’nde açık bulunan Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile “Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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