Türkiye Boğaziçi Üniversitesi 11 araştırma görevlisi alacak

Boğaziçi Üniversitesi 11 araştırma görevlisi alacak

Türkiye

Boğaziçi Üniversitesi 11 araştırma görevlisi alacak

Boğaziçi Üniversitesi 11 araştırma görevlisi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvuru şartları belli olan ilan için son tarih 8 Ocak 2021 olarak açıklandı.

23 Aralık 2020, Çarşamba 17:40 Son Güncelleme:
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Boğaziçi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca “Araştırma Görevlisi” alınacaktır" denildi.

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