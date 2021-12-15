Türkiye Boğaziçi Üniversitesi 5 Sözleşmeli Bilişim personeli alacak

Boğaziçi Üniversitesi 5 Sözleşmeli Bilişim personeli alacak

Türkiye

Boğaziçi Üniversitesi 5 Sözleşmeli Bilişim personeli alacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü 5 Sözleşmeli Bilişim personeli alacağını duyurdu.

15 Aralık 2021, Çarşamba 17:31 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemiz Bilgi İşlem ve Yayım Daire Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi ile bu maddeye dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan yazılı ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 5 (beş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır" açıklaması yapıldı.


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