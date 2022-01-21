Türkiye Boğaziçi Üniversitesi 657/4-B sözleşmeli personel alacak

Boğaziçi Üniversitesi 657/4-B sözleşmeli personel alacak

Türkiye

Boğaziçi Üniversitesi 657/4-B sözleşmeli personel alacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü 657/4-B sözleşmeli personel alacağını açıkladı.

21 Ocak 2022, Cuma 15:57 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın ek 2’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca İstihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle, 10 adet sözleşmeli personel alınacaktır" açıklaması yapıldı.


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