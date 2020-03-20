Türkiye Boğaziçi Üniversitesi İŞKUR ile sürekli işçi alacak

Boğaziçi Üniversitesi İŞKUR ile sürekli işçi alacak

Türkiye

Boğaziçi Üniversitesi İŞKUR ile sürekli işçi alacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, İŞKUR aracılığı ile sürekli işçi alımı yapılacağı belirti. Boğaziçi Üniversitesi sürekli işçi alımı için son başvuru tarihi 23 Mart 2020. İşte Boğaziçi Üniversitesi sürekli işçi alımı ilanı hakkında detaylar.

20 Mart 2020, Cuma 17:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Üniversitemizin birimlerinde Sürekli İşçi olarak istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları kanunun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında temizlik personeli olarak çalıştırılmak üzere İŞKUR aracılığı ile sürekli işçi alınacaktır' denildi. Sürekli işçi alımı için son başvuru tarihi ise 23 Mart 2020.

Boğaziçi Üniversitesi sürekli işçi alım ilanı için tıklayın


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Doktorlarımız...
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
Sonumuz İtalya gibi mi olacak?
Candaş Tolga Işık
Hakan Çelik
Şimdi hatalarımızla hesaplaşma zamanı
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ankara'da bazı AVM'ler kapatıldı