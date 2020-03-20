Boğaziçi Üniversitesi İŞKUR ile sürekli işçi alacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Üniversitemizin birimlerinde Sürekli İşçi olarak istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları kanunun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında temizlik personeli olarak çalıştırılmak üzere İŞKUR aracılığı ile sürekli işçi alınacaktır' denildi. Sürekli işçi alımı için son başvuru tarihi ise 23 Mart 2020.



