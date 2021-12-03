Boğaziçi Üniversitesi mezunlarından büyük buluşma!

Boğaziçi Üniversitesi 28 Kasım Pazar günü mezunlarının geniş katılımlı bir buluşmasına sahne oldu. BURA Boğaziçi Üniversiteliler Derneği 16. Olağan Genel Kurulu dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Boğaziçi mezunları üniversitenin “saatli bina” olarak da bilinen Büyük Toplantı Salonu’nda (Albert Long Hall) bir araya geldi.

Kampüste kahvaltıyla başlayan etkinlik günü, kanun virtüözü ve bestekar Göksel Baktagir ve ekibi Galata Quartet’in konseriyle sona erdi. Mezunlar tarafından eğitim, teknoloji, psikoloji ve birçok farklı alanda düzenlenen faaliyetlerin tanıtıldığı programda farklı dönem ve sektörlerden mezunların konuşmaları yer aldı.

Programın açılış konuşmasını yapan BURA Derneği yönetim kurulu başkanı Fehim Paluluoğlu, BURA’nın nitelikli mezun ağıyla her daim üniversitenin yanında olma iradesini vurgularken bütün mezunları Türkiye’nin bu öncü üniversitesini daha da ileri taşımak için inisiyatif almaya davet etti.

Ekonomik ve sosyal birçok değişimi tetikleyen dijital dönüşüm rüzgarına da dikkat çeken Paluluoğlu, Boğaziçi Üniversitesi akademik kadrosuna bu değişimin getirdiği fırsatları yakalayacak insan kaynağını yetiştirmede ve araştırmalara altyapı sağlamada büyük görev düştüğünü dile getirdi.

İş dünyası ve siyasetten önde gelen birçok mezunun katıldığı programa Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci ve BURA üyelerinden Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır da yer aldı. Konuşmalarında mezun derneklerinin üniversitedeki rolünün önemine vurgu yapan Prof. Dr. İnci, BURA derneğini faaliyetlerinden dolayı tebrik etti.

Bakan Yardımcısı Kacır ise milli teknoloji hamlesi çerçevesinde atılan adımlara değindiği konuşmasında Boğaziçi Üniversitesinin özel sektör ile Ar-Ge iş birlikleri açısından taşıdığı büyük potansiyele dikkat çekti. Kacır mezunların üniversitelerle toplum arasındaki köprü vazifesine de dikkat çekerken bu sorumluluğu yerine getirecek iddia ve iradeye sahip olmasından dolayı BURA topluluğunu tebrik etti.

Programda söz alan bir diğer isim ise BURA Yüksek İstişare Kurulu başkanı BMC Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Yalçıntaş oldu. Mezunların ve öğrencilerin Boğaziçi Üniversitesi etrafında kenetlenmesindeki ana etkenin bu kurumun temellerinde yer alan sevgi bağı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yalçıntaş, Boğaziçililerin üniversitelerine sahip çıkmak için aralarındaki görüş ayrılıklarını bu sevgi temelli ilişkiye zarar vermeyecek bir düzlemde ele alması gerektiğini dile getirdi.

Etkinliğin sonunda sahne alan Göksel Baktagir ve Galata Quartet grubu icra ettikleri eserleriyle konuklara eşsiz bir müzik ziyafeti sundu.

Boğaziçi Üniversitesi mezunları tarafından 2003 yılında kurulan BURA özel sektörden akademiye, girişimcilikten bürokrasiye birçok alanda başarılı isimleri barındıran geniş bir üye tabanına sahip.

Dijital dönüşüm, insan kaynakları, kişisel gelişim eğitimleri ve birçok alanda toplumsal değer üretme odaklı faaliyetler organize eden BURA, Boğaziçi Üniversitesinin gelişimine katkı sunmayı da temel amaçları arasında bulunduruyor.

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