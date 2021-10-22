Türkiye Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Türkiye

Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi alacağını duyurdu.

22 Ekim 2021, Cuma 16:13 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca “Öğretim Görevlisi” alınacaktır açıklaması yapıldı.

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