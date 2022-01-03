Türkiye Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Türkiye

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

03 Ocak 2022, Pazartesi 17:53 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde açık bulunan Doçent kadrosuna 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile “Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca Doçent alınacaktır" açıklaması yapıldı.


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