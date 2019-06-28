Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılır?

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü "Üniversitemiz Fakültelerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile “Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca Profesör, Doçent (Devamlı Statüde) ve Doktor Öğretim Üyeleri alınacaktır." diye belirtti.

İlan sonrası başvuruların nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı.

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