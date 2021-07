Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu’nun görevden alınmasının ardından yerine vekaleten Naci İnci rektör olarak atanmıştı. Sonrasında ise YÖK rektörlük adaylığı için başvuru ilanı yayımladı. Gelişmelerin ardından pek çok kişi Boğaziçi Üniversitesi rektörlük seçimleri ne zaman yapılacak? araştırması yapmaya başladı.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Boğaziçi Üniversitesi rektörlük seçimlerinin yapılabilmesi için öncelikle yeni rektör adaylarının belli olması gerekiyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) rektörlük adaylığı için başvuru ilanı yayımladı. Yayımlanan ilanda ise başvuruların 2 Ağustos tarihine kadar devam edeceği belirtildi. Buna göre Boğaziçi Üniversitesi rektörlük seçimlerinin 2 Ağustos tarihinden sonra yapılması bekleniyor.

BOÜ REKTÖRLÜK ADAYLARI KİMLER?

BOÜ rektörlük adayı olarak ilk isim belli oldu. Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunan Erhan Erkut Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne adaylığını koymayı düşündüğünü kaydetti. 2 Ağustos tarihine kadar devam edecek başvurulara birçok bilim insanının da katılması bekleniyor.

BOÜ REKTÖR ADAYI ERHAN ERKUT KİMDİR?

1957 doğumlu olan Erhan Erkut'un Türkiye ve Kanada vatandaşlığı bulunuyor.

Lisans derecesini 1980 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden alan Erhan Erkut, doktorasını ise 1986 yılında Florida Üniversitesi'nden aldı.

Prof. Erhan Erkut 1985-2005 yıllarında Alberta Üniversitesi İşletme Fakültesinde ders verdi, bu dönemde "INFORMS Teaching of Management Science Practice Award" ile "3M Teaching Fellowship" başta olmak üzere dokuz eğitim ödülü ile Canadian Operational Research Society tarafından verilmiş beş başarı ödülü aldı ve makaleleri 50'den fazla hakemli dergide yayımlandı.

Prof. Erhan Erkut, eğitim çalışmaları ve araştırmalarının yanı sıra birçok endüstriyel projeyi de yönetti. Centre for Excellence in Operations adlı bir uygulamalı araştırma merkezi kuran Prof. Erkut, v INFORMS Transactions in Education dergisinin kurucu editörlüğünü yaptı.