Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alıyor

Boğaziçi Üniversitesi 5 tane bilişim personeli alacak. Personel alımı için KPSS P3 ve YDS (Yabancı Dil Sınavı) şartı aranan ilan, 3 Mart itibarıyla yayımlandı.

İlana göre 5 personel, Sistem Yöneticisi (lider ve yardımcı olmak üzer 2 tane), Bilgi Güvenliği Yöneticisi, Ağ Uzmanı ve Yazılım Geliştirme Uzmanı olarak iş yapacak.

Başvurular online, posta yoluyla veya elden yapılabilecek. İlanın son başvuru zamanı 17 Mart Salı günü, saat 18:00.

Başvuruların ardından yazılı ve sözlü sınav süreci başlayacak. Yazılı sınav 17 Nisan'da, Sözlü Sınav ise 30 Nisan'da yapılacak.

Nihai sonuçlar 30 Nisan'da açıklandıktan sonra 8 Mayıs'ta ilan alımının sonuçları açıklanacak.



