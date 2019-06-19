Yaklaşık 2 buçuk milyon kişinin katıldığını Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) haftasonu gerçekleştirildi. Şimdi de adayların gözü ÖSYM tarafından açıklanacak YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda. Adaylar internette YKS puanı hesaplama, üniversite taban puanları, başarı sıralamaları, TYT- AYT net hesaplama gibi konuları merak ediyor. Bunların başında da Boğaziçi Üniversitesi taban puanları geliyor. İşte Boğaziçi Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları…

Adaylar tercihlerini yaparken, kendi başarı sıralamalarının yanında istedikleri bölümün 2018’deki başarı sırasını da dikkate alacak. Bu yüzden adaylar 2018’de yerleşen adayları netlerini, başarı sıralamalarını ve üniversite taban puanlarını merak ediyor. Tercih döneminde adaylara yol gösteren tüm bu bilgiler internette merak ediliyor.

Son 4 yılın lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YKS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler gibi detaylar adayların tercih sürecine yön verecek.

2018 yılı Boğaziçi Üniversitesi taban puanları ve sıralamaları için tıklayınız



