Türkiye Boğaziçi Üniversitesi temizlik personeli alacak

Boğaziçi Üniversitesi temizlik personeli alacak

Türkiye

Boğaziçi Üniversitesi temizlik personeli alacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü temizlik personeli alacağını duyurdu.

16 Ağustos 2021, Pazartesi 17:33 Son Güncelleme:
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Boğaziçi Üniversitesi birimlerinde sürekli işçi olarak istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında temizlik personeli olarak çalıştırılmak üzere İŞKUR aracılığı ile sürekli işçi alınacaktır.

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