Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınanlardan 98'i serbest bırakıldı
İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde gözaltına alınanlardan 98 kişinin serbest bırakıldığını duyurdu.
02 Şubat 2021, Salı 09:14 Son Güncelleme:
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Valilikten yapılan açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen gösterilerde dün gözaltına alınan şüphelilerden 98'i, İl Emniyet Müdürlüğünce ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla serbest bırakılmıştır. Konuyla ilgili adli soruşturma devam etmektedir" denildi.