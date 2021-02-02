Türkiye Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınanlardan 98'i serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınanlardan 98'i serbest bırakıldı

Türkiye

Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınanlardan 98'i serbest bırakıldı

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde gözaltına alınanlardan 98 kişinin serbest bırakıldığını duyurdu.

02 Şubat 2021, Salı 09:14 Son Güncelleme:
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Valilikten yapılan açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen gösterilerde dün gözaltına alınan şüphelilerden 98'i, İl Emniyet Müdürlüğünce ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla serbest bırakılmıştır. Konuyla ilgili adli soruşturma devam etmektedir" denildi.



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