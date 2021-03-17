Türkiye Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesi davasında flaş gelişme

Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesi davasında flaş gelişme

Türkiye

Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesi davasında flaş gelişme

Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 2'si tutuklu 7 öğrencinin "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı. Tutuklu öğrenciler Doğu Demirtaş ve Selahattin Can Güneş hakkında tahliye kararı verildi.

17 Mart 2021, Çarşamba 19:30 Son Güncelleme:
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Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 2'si tutuklu 7 öğrencinin "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1er yıldan 3er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı. Tutuklu öğrenciler Doğu Demirtaş ve Selahattin Can Güneş hakkında tahliye kararı verildi.

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