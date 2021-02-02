Türkiye Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerde 159 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerde 159 kişi gözaltına alındı

Türkiye

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerde 159 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerde toplam 159 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

02 Şubat 2021, Salı 00:53 Son Güncelleme:
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İstanbul Valiliği'nden, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs önünde düzenlenen gösterilerde yapılan tüm uyarılara rağmen eylemi sona erdirmeyen 108, Rektörlüğü ablukaya almak suretiyle bina içinde bulunanların dışarıya çıkmasını engelleyen ve tüm uyarılara rağmen bu eylemlerden vazgeçmeyen göstericilerden 51 olmak üzere toplam 159 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli soruşturma başlatılmıştır."

AA

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