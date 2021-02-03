İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1 Şubat'ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişinde yapılan izinsiz gösteriler sırasında gözaltına alınan 51 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi. Şüphelilerin, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifade işlemleri sona erdi.

Savcılık şüphelilerden 30'unu tutuklama, 12'sini konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol, 9'unu yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Başsavcılık açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi kampüsü ve çevresinde 1 Şubat'ta gerçekleştirilen yasa dışı gösterilerde rektörlük binasını kuşatan ve rektörlük çalışanlarının dışarı çıkmasını engellediği için 51 kişinin "kişi hürriyetini yoksun kılma, kamu malına zarar verme ve 2911 sayılı Kanun'a muhalefet etmek" suçlarından gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik tüm soruşturma işlemlerinin titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

AA







