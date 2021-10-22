Türkiye Boğaziçi Üniversitesi’ndeki izinsiz gösteride 45 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki izinsiz gösteride 45 kişi gözaltına alındı

Türkiye

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki izinsiz gösteride 45 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen izinsiz gösteride, dağılma çağrısı yapan güvenlik güçlerine mukavemette bulunan 45 şüpheli gözaltına alındı.

22 Ekim 2021, Cuma 21:33 Son Güncelleme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, üniversitenin güney yerleşkesi içerisinde yasa dışı toplanan gruba dağılma çağrısında bulundu. Polis ekiplerinin çağrısına uymayarak, mukavemette bulunan 45 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

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